ReiThera, via alla vaccinazione dei volontari

CREMONA (29 marzo 2021) - Partirà in tarda mattinata, con le prime due inoculazioni, la sperimentazione del vaccino italiano ReiThera all'ospedale Maggiore di Cremona, uno dei centri sperimentali dello studio coordinato dall’Istituto Spallanzani. Straordinaria la risposta cremonese all'appello per la ricerca di volontari: 260 le candidature pervenute ad Asst Cremona, con alcune delle candidature già escluse perché non presentavano i requisiti richiesti. I tempi sono strettissimi: due settimane per aprire e chiudere la fase due. Poi ci sarà la fase tre, con l’ampliamento della platea dei volontari.

