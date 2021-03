Monoclonali ai vulnerabili, cura partita

CREMONA (28 marzo 2021) - Arrivati giovedì e presi in consegna dalla farmacia di Asst Cremona, gli anticorpi monoclonali sono già stati utilizzati su un paziente 80enne affetto da una forma lieve di infezione ma che, viste le sue condizioni di salute che lo inseriscono tra i soggetti vulnerabili, non poteva rischiare di affrontare un eventuale sviluppo grave della patologia. Il cremonese, che si trova nella sua casa, sta bene e sta migliorando, sotto l’attenta supervisione del suo medico e dell’equipe del dottor Angelo Pan, direttore del Reparto di Malattie Infettive di Asst Cremona. È qui dove è stata effettuata l’infusione durata circa un’ora e alla quale sono seguiti altri 60 minuti di osservazione. La segnalazione del paziente è avvenuta attraverso il medico di Medicina generale: "Abbiamo ricevuto la richiesta al mattino e al pomeriggio è avvenuta la procedura – spiega Pan – . E’ stato trattato con Bamlanivimab associato ad Etesevimab come consigliato per avere un effetto maggiore rispetto all’uso in monoterapia. Si tratta di un malato non ricoverato e che ha continuato la cura nella sua abitazione. E’ questo uno degli obiettivi della cura: bloccare l’insorgere di forme gravi ed evitare il ricovero nelle strutture ospedaliere".

