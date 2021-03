Mamma Marianna vaccinata, ora Rachele è più tutelata

SESTO (28 marzo 2021) - Da una parte la soddisfazione perché finalmente è stata vaccinata, dall’altra l’amarezza per aver trovato una porta chiusa dalla Regione. Si, perché la telefonata-invito a recarsi giovedì in Fiera per ricevere la prima dose di Pfizer, Marianna Dragoni l’ha ricevuta dall’Ats. La mamma di Rachele Raineri, che dalla nascita soffre di una gravissima patologia, una decina di giorni fa aveva scritto una mail direttamente al governatore lombardo Attilio Fontana per chiedere, anche a nome degli altri genitori di figli con disabilità che si trovano nella sua stessa situazione, di poter essere vaccinata per non rischiare il contagio e dunque per stare sempre accanto a Rachele.

