Già vaccinati ma positivi: casi al Mazza

PIZZIGHETTONE (28 marzo 2021) - Dopo i casi a Cremona Solidale e alla Zucchi Falcina di Soresina, anche alla Rsa Luigi Mazza di Pizzighettone sono state riscontrate positività al Covid fra degenti già vaccinati: due asintomatici che hanno ricevuto entrambe le dosi, un terzo asintomatico che ha ricevuto solo la prima dose. Per due anziani il contagio è stato per ora accertato solo con il tampone rapido e dovrà dunque essere confermato dal molecolare, ma secondo il direttore sanitario Andrea Antonelli la situazione non è allarmante e anzi è la prova che il vaccino protegge dallo sviluppo della malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO