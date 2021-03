Poche dosi e passaggio da Aria a Poste: la campagna rallenta

CREMONA (28 marzo 2021) - Sono stati temporaneamente bloccati gli hub vaccinali minori presenti sul territorio cremonese: a Rivolta d’Adda come a Soresina, a Castelleone quanto a Vailate, ieri non sono state effettuate le somministrazioni delle prime dosi, mentre sono stati assicurati i richiami. Non solo: stop alle somministrazioni ai volontari che operano all’interno dell’hub centrale a CremonaFiere.

Uno dei motivi per i quali il piano vaccinale sta subendo un nuovo rallentamento è il passaggio delle prenotazioni dalla piattaforma regionale Aria a quella di Poste Italiane. Lo conferma il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, che avanza però perplessità: «La scelta viene motivata da Regione con la carenza di vaccini, ma in realtà riguarda il passaggio alla piattaforma di Aria con quella di Poste Italiane. Mi auguro che possa trattarsi davvero solo di una sospensione e che questi centri possano riprendere a dare il loro grande contributo subito dopo Pasqua, e non solo per la seconda dose». Ma il tema della scarsità di dosi resta comunque sul tavolo: «Dobbiamo costantemente fare conteggi in base alle scorte e al numero delle richieste quotidiane – spiega Rosario Canino, direttore sanitario di Asst –. Non possiamo restare scoperti sulle categorie più a rischio e si è così deciso di dedicarci a quelle, come è giusto che sia e come è previsto dal piano nazionale. In questo weekend non ci sarà alcuna sospensione, tutti gli slot programmati saranno evasi. Per i volontari si tratta di un rallentamento: recupereremo ai primi di aprile quando è previsto l’arrivo consistente di un nuovo carico di vaccini».

