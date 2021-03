La cicogna di Cornaleto celebrata al Tg1

CORNALETO (27 marzo 2021) - La cicogna di Cornaleto celebrata come una star: finisce al tg nazionale e regala notorietà alla manciata di anime nel cuore del Parco Adda Sud. Qui la registrazione di una nascita all’anagrafe è un fatto più unico che raro e dunque il pennuto che da sempre alimenta storie e leggende legate proprio ai lieti eventi è il classico segnale benaugurante. Insomma, qui hanno bisogno di buone notizie e le avranno perché Riccardo Francesco, figlio di Melania Pasini e Roberto Paulli, nascerà il 30 luglio. Quando comincerà a capire, prima della 'verità biologica' anche a lui racconteranno tutti che «l'ha portato la cicogna». Stavolta però non sarà la classica bugia perché in fondo, costruendo il suo nido anche quest’anno in cima al campanile della chiesa, anche lei ha fatto la sua parte. E mai come in questi ultimi mesi segnati dai lutti e dalle disgrazie provocati dal Codiv-19, la sua presenza porta un carico di speranza e tanti sorrisi. Non solo ai giovani genitori, che sono al settimo cielo, ma a tutti i 300 abitanti della piccola frazione che per merito dei pennuti venerdì è balzata agli onori della cronaca nazionale, con tanto di servizio del Tg1 che ha spedito il suo inviato ad intervistare la gente. Come i coniugi Valfredo Severgnini e la moglie Miledi Villa, che presto diventeranno nonni per la terza volta.

