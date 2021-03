Poli (Pd): "Regione Lombardia, comportamento allarmante"

CREMONA (27 marzo 2021) - Anche il capogruppo del Pd in Consiglio comunale interviene sul caso del trasferimento della Mostra del Bovino da Cremona a Montichiari: "Regione Lombardia che avalla, con la presenza del suo assessore regionale all'Agricoltura alla conferenza stampa, la scelta di un associazione di allevatori di spostare da Cremona a Montichiari la Mostra zootecnica è molto allarmante. Tale scelta può essere spiegata in due modi: o Regione Lombardia ha avallato in modo leggero e superficiale la scelta, senza capire le conseguenze dell’evento per un territorio e per l'intera regione, oppure - peggio - la Regione entra nelle dinamiche e si muove in modo fazioso utilizzando tensioni e spaccature tra associazioni e fenomeni di competizione territoriali, con la consapevolezza di agire in termini penalizzanti. Speriamo che la presa di posizione di qualche dirigente leghista che prende nettamente le distanze dalle scelte della Regione sia condivisa anche dalla Lega cittadina per poter insieme agire in termini costruttivi e rispondere all’ennesimo errore regionale. Su questo il PD è pronto a fare la sua parte".

