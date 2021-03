Un'auto speciale per Antonio grazie a Giorgio Conti e Compagnia delle griglie

CREMONA (27 marzo 2021) - Grazie alla sinergia fra Onlus Giorgio Conti e Compagnia delle griglie ieri è arrivato un aiuto concreto per il 12enne Antonio, nato prematuro con paralisi cerebrale. Mamma Aurora Mihaela Marinca aveva bisogno di un veicolo attrezzato per il trasporto disabili, ma non era in grado di sostenere le spese necessarie. A consegnarle il regalo speciale direttamente sotto casa allo Zaist, sono stati Giuseppe Conti e Federico Lucchini della Onlus nata oltre trent’anni fa per aiutare i bambini affetti da gravi patologie. Con loro anche Alessandro Corbari della Compagnia delle griglie, che ha fatto da tramite fra la madre di Antonio e l’associazione. Proprio come avvenuto qualche mese fa con la soresinese Marika Ramazzotti, la Giorgio Conti si è attivata tempestivamente. E oltre all’auto finanzierà una parte delle terapie che ogni anno il ragazzino segue in Spagna.

