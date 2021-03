Alla Zucchi Falcina 10 contagiati nonostante il vaccino

SORESINA (27 marzo 2021) - Contagiati nonostante il vaccino. All’interno della Rsa Zucchi Falcina è stato individuato un piccolo focolaio di ospiti positivi al Covid: anziani che avevano tutti già avviato, e molti dei quali anche concluso (con la somministrazione della seconda dose), il percorso vaccinale. Il cluster è emerso in seguito ai test rapidi che, con grande zelo, la direzione sanitaria sta continuando a disporre e ad eseguire, anche più volte all’interno della stessa settimana. Una precauzione che ha permesso di accertare, non senza stupore, la presenza del virus tra soggetti teoricamente immuni. «Anche noi siamo rimasti sorpresi – spiega il direttore sanitario Francesco Soletti – ma siamo riusciti a isolare i positivi, collocandoli tutti in un unico reparto della struttura. Conforta il fatto che si stiano negativizzando velocemente, tuttavia dobbiamo rilevare che si possa contrarre l’infezione anche a seguito della vaccinazione. Circostanza che avevamo preso in considerazione ma che va indubbiamente studiata e compresa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO