Provincia e Camera di Commercio: "Difendiamo la nostra Fiera"

CREMONA (26 marzo 2021) - Il trasferimento della Mostra della Frisona da Cremona a Montichiari ha scatenato la reazioni della Provincia e della Camera di Commercio, tra gli enti fondatori di CremonaFiere.

"Questa vicenda non può passare inosservata – ha commentato il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni –. Da sempre i territori ed i loro sistemi lavorano in sinergia. Non capiamo questo strappo, considerate anche le consolidate relazioni con Anafij. Distogliere da Cremona una secolare vocazione e tradizione collegata anche alla Mostra nazionale sarebbe ed è un grande danno al sistema locale, alle imprese, all’indotto ed al mondo agro-zootecnico ed agricolo. E non parlo solo a livello economico, ma anche occupazionale proprio in questo delicato momento e nella particolare congiuntura in cui ci troviamo. Inoltre, questa decisione andrebbe anche in controtendenza con le scelte regionali di avviare, come è avviata, una filiera di eccellenza accademica, nella ricerca e nell’innovazione collegata all’Agrifood e all’hub universitario presente in provincia di Cremona. Questi orientamenti e queste scelte di distogliere da Cremona tutto ciò, sono quindi non solo criticabili, ma ci vedranno primi attori nel diffondere una profonda riflessione a vari livelli e con la stessa Regione”.



Il commissario della Camera di Commercio, Gian Domenico Auricchio, ha dichiarato: "La Camera di Commercio ha sempre sostenuto la Fiera di Cremona, fondamentale driver di sviluppo del nostro territorio. E' un'eccellenza che va tutelata e rilanciata. Penso che per uscire dalla crisi conseguente alla pandemia dobbiamo operare tutti in logica sinergica, cercando collaborazioni fra territori della stessa regione e della stessa nazione, in modo da competere efficacemente sul mercato internazionale. Le contrapposizioni danneggiano tutti, causano frammentazioni e rischiano di rendere marginali le nostre eccellenze. Alla fine, favoriscono i nostri competitor a livello europeo, in questo caso la fiera di Hannover".

