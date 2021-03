I No Dad di nuovo in piazza

CREMONA (26 marzo 2021) - Oltre cento persone in piazza del Comune; scarpe e zaini abbandonati sul selciato, simulacri di un'assenza che si prolunga da settimane; striscioni che 'gridano' che "la scuola si fa a scuola". I No Dad sono tornati a manifestare nel cuore della città per chiedere il ripristino delle lezioni in presenza. La manifestazione è a cura di Priorità alla Scuola e del comitato Il Megafono.

