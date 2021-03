Premiata la 'SpiderMask' delle studentesse del Ghisleri

CREMONA (26 marzo 2021) - Il Gruppo Giovani Industriali ha promosso l’iniziativa “Latuaideadimpresa – Gli studenti diventano startupper”. Il progetto consiste in un business game che ha portato gli studenti delle scuole secondarie a creare progetti d’impresa diventando veri e propri startupper. Ideata da Noisiamofuturo, Confindustria e Università Luiss Guido Carli, la gara è a livello nazionale ed è stata promossa sul territorio dal Gruppo Giovani dell’Associazione Industriali di Cremona.

L’edizione 2020/2021 ha visto la partecipazione complessiva di circa 100 studenti dell’IIS Ghisleri-Beltrami di Cremona e dell’IIS Luca Pacioli di Crema. I ragazzi, suddivisi in gruppi, hanno affrontato moduli formativi, incontrato imprenditori del Gruppo Giovani e pubblicato i loro progetti (business plan, pitch e video) tutto attraverso la piattaforma latuaideadimpresa.it che ha aiutato molto lo svolgimento regolare dell’iniziativa in questo periodo di pandemia.

I progetti in gara per la provincia di Cremona sono stati 6 (Ecover – 3Drone – Parallel Experience – Comune Verde – SpiderMask – Warrior); la giuria, composta da membri del Gruppo Giovani Industriali ha visionato e votato i lavori in gara decretando come vincitore il gruppo della classe 4^C RIM dell’IIS Ghisleri con il progetto: “SpiderMask, la maschera che cattura i tuoi nemici” – prodotto innovativo dedicato alla cura della persona che utilizza materie prime 100% naturali. Il gruppo cremonese, tutto al femminile, parteciperà, dal prossimo 19 aprile, insieme ad altri 18 progetti, al Festival dei Giovani dove sarà decretata l’idea imprenditoriale vincente a livello nazionale per l’anno scolastico 2020/2021.

Queste le dichiarazioni di Chiara Ferrari, presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona: “In primis mi complimento con le ragazze del gruppo SpiderMask e le professoresse che fin da subito hanno deciso di sposare la nostra iniziativa. Chi pensa che i ragazzi non abbiano idee e spirito di iniziativa imprenditoriale si sbaglia. Latuaideadimpresa è un’iniziativa fresca, giovane, dinamica che piace e ricca di contenuti interessanti dove i partecipanti sono stati coinvolti in una loro ipotetica impresa attraverso lavori di gruppo, incontri a tema, elaborazione di business plan e racconto in video delle loro idee. Come prima edizione, alla quale abbiamo partecipato, per noi il risultato è stato positivo. Dal prossimo anno ci piacerebbe far partecipare altre scuole, incrementando il numero dei progetti e coinvolgendo altri studenti. Il colloquio ed il confronto con i ragazzi, è sempre importante soprattutto in un momento delicato e incerto come questo, dove relazioni e socialità si sono ridotte e quindi l’aspetto emozionale e motivazionale diventa fondamentale. Far capire cosa c’è fuori dalla scuola, chi lavora e come si lavora nelle nostre imprese deve essere uno stimolo per i ragazzi, anche perché loro saranno i nostri futuri collaboratori o imprenditori del domani”.

