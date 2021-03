Croce Verde, due uova di Pasqua per i bimbi della Pediatria

CREMONA (26 marzo 2021) - La Croce Verde di Cremona ha fatto un dolce regalo ai bimbi del reparto di Pediatria: "Stamattina, i nostri volontari Mauro e Michela - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione - si sono recati presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale Maggiore di Cremona per consegnare, a nome della nostra associazione, due uova di Pasqua che speriamo possano regalare un sorriso e, magari, qualche momento spensierato ai bambini lì ricoverati". In aggiunta, un commento che gronda emozione: "Sono i gesti più semplici quelli che fanno bene al cuore. Noi per Voi, Voi per Noi".

