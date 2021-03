Vaccino ReiThera, in 260 hanno aderito alla sperimentazione

CREMONA (26 marzo 2021) - Adesione record a Cremona di volontari alla sperimentazione vaccino italiano Covitar ReiThera. In meno di 24 ore hanno risposto 260 persone. "Un gesto responsabile a favore dell'umanità. Grazie. All'appello lanciato ieri hanno risposto in molti. Sono 260 le persone che si sono candidate come volontari per partecipare alla fase 2 della sperimentazione del vaccino italiano Covitar di ReiThera che coinvolge anche l'ASST di Cremona. Ci sentiamo di ringraziare tutte queste persone per il loro gesto a favore dell'umanità" spiegano all'unisono Angelo Pan (Direttore di Malattie Infettive e Responsabile scientifico della sperimentazione) e Andrea Machiavelli (Direttore Farmacia Aziendale). "Fra queste ne verranno selezionate 40 e dalla prossima settimana siamo pronti per iniziare al somministrazione".

