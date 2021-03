Due assunzioni in Provincia, prorogato il concorso pubblico

CREMONA (26 marzo 2021) - La Provincia ha bandito un concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di esperto tecnico (cat. d) con riserva del cinquanta per cento dei posti agli interni.

Si tratta di un concorso volto al reclutamento di un laureato in Ingegneria Civile o in Ingegneria edile o in Architettura in vista del rafforzamento dell'area tecnica dell'Ente, in ragione della necessità di realizzare i numerosi interventi previsti in ambito scolastico e viabilistico a seguito delle cospicue risorse in conto capitale riconosciute dal Governo nazionale. Con lo stesso concorso allo scopo di valorizzare il personale interno, viene data, altresì, l'opportunità ad un dipendente dell'ente, in possesso dei requisiti prescritti, di partecipare disponendo della riserva di un posto.

L’estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2021 e in pari data il bando integrale è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Il bando prevede, all’art. 9, quale termine di scadenza per la presentazione delle candidature, il 28 marzo 2021, posticipato al 29 marzo ai sensi dell’art. 2963, comma 3, del Codice civile e dell’art. 155, comma 4, del Codice di procedura civile.

In considerazione del numero esiguo delle domande pervenute a pochi giorni dalla scadenza del termine fissato ed al fine di rispettare del principio di economicità dell’azione amministrativa, ma soprattutto per poter assicurare all’Ente la concreta possibilità di scegliere i migliori e più idonei candidati, si è ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, per almeno quindici giorni, anche al fine di ampliare ulteriormente i canali di pubblicità e gli spazi ove rendere conoscibile il bando per poter raccogliere nuove candidature.

Pertanto, il nuovo termine di presentazione delle domande è stato fissato al 12 aprile 2021 con l’auspicio di poter raccogliere un numero adeguato di domande di partecipazione e svolgere le prove concorsuale con una platea numericamente adeguata di candidati, tenuto conto, altresì, della rilevanza dei posti messi a concorso.

