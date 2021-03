Genitori e figli al parco in spregio ai divieti

CREMONA (25 marzo 2021) - Nastri biancorossi strappati e divieto infranto: succede al Parco delle Colonie Padane, off limits dal 15 marzo per ordinanza del sindaco Gianluca Galimberti. L'ennesima conferma arriva da quest'immagine di una mamma con i suoi due bimbi che giocano sul castello accanto all'Imbarcadero. Il primo cittadino ha disposto la chiusura al pubblico non solo del polmone verde a ridosso del Po, ma anche dei parchi del Vecchio Passeggio e di Porta Mosa sino al 6 aprile prossimo. Il Comune ha specificato che "la frequentazione dei tre parchi comporta in generale un’affluenza consistente di persone" e che "tale situazione potrebbe generare occasioni di assembramento, rendendo difficoltoso assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra i frequentatori e moltiplicando il rischio di contagi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO