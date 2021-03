Salumi Bettella vince il Respected by Gaggenau 2021

GABBIONETA BINANUOVA (25 marzo 2021) - L’Azienda Agricola Bettella di Gabbioneta si è aggiudicato il premio Respected by Gaggenau 2021 con i suoi salumi di Maiale Tranquillo®, per essersi distinta nei campi della cucina e della gastronomia. "Siamo molto orgogliosi di ricevere il premio, e felici. Spero che faccia conoscere la mia famiglia e questo bel progetto fuori dall'Italia. Mi piacerebbe condividere il nostro sogno con il resto del mondo", ha dichiarato Stefano Bettella.

“L’Azienda Agricola Bettella è una realtà che ho voluto proporre perché condivide un grande rispetto per l’ambiente e la materia prima di altissima qualità”, afferma Anna Laura Morelli, direttore di Cook.Inc. “I salumi dell’Azienda Agricola Bettella, fin dalle origini, nel 2010, sono realizzati con procedimenti che non perseguono l'allevamento intensivo ma anzi ricercano un metodo più etico, diventando un esempio di rispetto: il nome "Maiale tranquillo" non è soltanto un marchio ma una vera filosofia di vita”.

Il premio è stato istituito da Gaggenau, storico marchio del design di lusso e pioniere in campo tecnologico, per sostenere e collaborare con quegli artigiani per i quali la qualità è al primo posto; dagli allevatori di specie rare o con metodi sostenibili, agli artigiani che realizzano manufatti straordinari.

