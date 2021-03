Castelvetro, lutto per la scomparsa di Giancarlo Bossi

CASTELVETRO PIACENTINO (25 marzo 2021) - Paese in lutto per la morte del dottor Giancarlo Bossi, stimato farmacista ed ex amministratore comunale. Aveva compiuto 79 anni lo scorso 9 febbraio. Lascia la moglie Carla con i figli: Barbara con Fabiano e l'adorata Camilla, Gianpiero con Adelina ed Alexandra, Melissa con Andrea. Insieme al fratello Silvio, che è anche presidente della casa di riposo Emilio Biazzi, Giancarlo ha gestito la farmacia di piazza Saragat ed è dunque stato punto di riferimento imprescindibile, anche durante la pandemia. La famiglia ha inoltre avviato un poliambulatorio proprio a fianco della farmacia e i suoi figli hanno recentemente aperto un bar boutique. È stato assessore e vicesindaco per diversi anni, fino all’ultimo mandato di Francesco Marcotti, ma ha continuato a collaborare nell’organizzazione di eventi culturali anche con le successive amministrazioni. Appassionato di enologia, si è perfezionato nell'analisi sensoriale del vino partecipando a diversi corsi di sulla degustazione dei vini. Che lo hanno anche portato a organizzare corsi a Castelvetro. Ma il suo impegno è stato grandissimo soprattutto a livello di ricerche storiche e culturali, ad esempio con l’istituzione della rivista “Numero unico”, oltre che nel panorama musicale con l’organizzazione di numerosi eventi, ultimi i recenti concerti nella chiesa di San Pedretto. Proprio lì, sabato alle ore 15, saranno celebrati i funerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO