La pulizia urbana diventa elettrica

PIZZIGHETTONE (24 marzo 2021) - Questa mattina al Comune è stato consegnato un nuovo mezzo elettrico, in dotazione al settore ambiente. Si tratta di un veicolo ecologico alimentato al 100% con energia rinnovabile che verrà utilizzato per la pulizia urbana del capoluogo e delle frazioni. “Oltre alle funzionalità, il nuovo mezzo vuole essere un ulteriore passo in avanti verso una sensibilizzazione ambientale, all'interno di una campagna che vede impegnati Comune e Linea Gestioni per la promozione green - spiega il sindaco Luca Moggi - orientata al rispetto dell’ambiente ed anche al decoro urbano”. Il veicolo è già a disposizione dell'operatore, nell’ambito dell'ottimizzazione del servizio prevista nel contratto di igiene urbana. Presente alla consegna il responsabile di zona di Linea Gestioni, Andrea Massari Rossignoli, ed il sindaco in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale. “Dopo l'installazione di colonnine elettriche in vari punti del paese, con questo mezzo puntiamo a dare il buon esempio, come del resto già avvenuto con l'acquisto di un mezzo ibrido per la polizia locale, e quindi a stimolare ancor di più la sensibilità ambientale dei nostri cittadini, verso nuovi e significativi traguardi di sostenibilità ambientale - continua Moggi -. Ringrazio Linea Gestioni ed in particolare la presidente Cristina Carminati ed il direttore Claudio Benelli per la sensibilità mostrata e per la fattiva collaborazione delle quali sono entusiasta. Questo ci permette di guardare al futuro con una prospettiva sempre più green".

