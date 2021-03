Per 26 anni ha maltratto la moglie, condannato

CREMONA (23 marzo 2021) - «Lui ha sempre detto che mi ha comprato come una gallina». Lui è Paul, la ‘gallina’ è Martine, l’ex moglie che per 26 anni si è presa schiaffi, pugni in testa, minacce. Paul non l’ha violentata: dall’accusa di violenza sessuale, la più grave, l’uomo è stato, infatti, assolto ‘perché il fatto non sussiste’, ma è stato condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni, una ferita al labbro. Paul, 62 anni, autotrasportatore rimasto disoccupato e buttatosi nell’alcol, dovrà risarcire l’ex moglie: 10 mila euro, una provvisionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO