Vaccinazioni per gli over 80 caorsani al Cine Fox

CAORSO (23 marzo 2021) - Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 gli ultraottantenni caorsani che non hanno ancora ricevuto il vaccino ed intendono farlo, o hanno già una prenotazione in data successiva, potranno ricevere la somministrazione presso il Cine Fox appena allestito per lo scopo. Chi è interessato potrà telefonare domani mattina al Cup (0523 814730) oppure recarsi presso lo stesso lasciando il nominativo. “Grazie al presidente dell'Avis Omar Rapalli per l'aiuto nell'allestimento - commenta il sindaco Roberta Battaglia - unitamente al consigliere Michele Schiavi, e ai medici per la disponibilità, all'Asl di Piacenza per la possibilità concessa e a Giovanna Micocci che ci aiuterà nel momento dell'accoglienza. Grazie ai nostri volontari, al servizio sociale e al Cup”.

