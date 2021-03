In provincia di Cremona 6 vittime e 160 nuovi positivi

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (23 marzo 2021) - Ancora numeri molto preoccupanti in Lombardia: secondo il report della Regione nelle ultime 24 ore, a fronte di 47.175 tamponi analizzati, i nuovi positivi sono 3.643 (il rapporto è al 7,7%). In provincia di Cremona i nuovi casi sono 160, un dato in ascesa rispetto al weekend. Sale ancora nella regione il numero delle persone ricoverate nelle Terapie intensive: 836 (+14). Cresce e di parecchio anche il dato degli ospedalizzati nei reparti normali: 7.165 (+213). Altissimo, purtroppo, il numero delle vittime che nelle ultime 24 ore in Lombardia sono state 99 - 6 in provincia di Cremona-, dato che porta il totale complessivo a 29.975 dall'inizio della pandemia.

