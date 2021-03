Il camion non parte? Ci pensa la Polizia Stradale

CREMONA (23 marzo 2021) - Nessun reato e nessun arresto. Singolare intervento questa mattina in corso Mazzini da parte degli agenti di una pattuglia della Polizia stradale, i quali hanno aiutato un autista a far ripartire il camion attrezzato con un cestello con piattaforma per lavoro. Collegati i cavi delle batterie dei due mezzi, si è comunque dovuti ricorrere alla tradizionale spinta a mano da parte dei poliziotti per far ripartire il mezzo.

