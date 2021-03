Il cremonese Michele Bellini nello staff di Enrico Letta

CREMONA (23 marzo 2021) - Il 29enne cremonese Michele Bellini, ex allievo della School of International Affairs (SIA) di SiencesPo, assistente di Enrico Letta a Parigi, esperto sui temi dell’Europa e della democrazia (e relativa crisi), torna in Italia e farà parte dello staff del neo segretario del Partito democratico. A lui, sarà affidato il dossier sulla “rigenerazione” dei partiti e delle risposte europee al sovranismo.

