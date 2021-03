Fantigrafica: raccolti fondi donati all'Associazione Uniti per Cremona

CREMONA (23 marzo 2021) - L'inziativa solidale di Fantigrafica Tipografia di Cremona e Mino Boiocchi, concretizzatasi in occasione della realizzazione e promozione del Calendario 2021 dal titolo "Il respiro della città sospesa", ha raggiunto la sua mission: raccolti fondi per l'Anffas Cremona, l'Associazione Giorgio Conti e l'Associazione Uniti per Cremona.

Palmiro Fanti, insieme ai fratelli Mauro e Massimo hanno consegnato a Paolo Mirko Signoroni, Presidente dell'Associazione Uniti per Cremona, i fondi raccolti: "Un sentito ringraziamento va ai fratelli Fanti per questo generoso gesto, unitamente a quello di tutti i cittadini, che si sono mossi e si stanno muovendo, con grande altruismo, per donare all'Associazione contributi destinati al territorio, che si traducono in mezzi, servizi e strumenti necessari a fronteggiare la pandemia - ha precisato Signoroni - Per questo porgo la mia profonda gratitudine insieme a tutto il Cda dell'Associazione. Molti altri progetti stanno partendo e presto altri se ne aggiungeranno, a testimonianza della grande solidarietà del territorio e della forte attenzione alla fasce più fragili della comunità locale, soprattutto in questi difficili momenti".

