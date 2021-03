L'hub di CremonaFiere ha il suo AcquaPoint

CREMONA (22 marzo 2021) - In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, è stato inaugurato questa mattina l’Acquapoint installato all’interno dell’hub vaccinale situato in Fiera a Cremona. La fontanella è stata messa a disposizione da Padania Acque per offrire ristoro con la buona acqua di rete alle 200 persone, tra personale sanitario, amministrativo e volontari, che ogni giorno si rendono disponibili in questa importante fase nella lotta al Covid19.

«In questa situazione emergenziale, – afferma il Presidente Claudio Bodini – Padania Acque, come per gli ospedali da campo di Cremona e Crema, ha voluto essere di sollievo con acqua fresca a disposizione degli operatori sanitari e dei volontari che prestano la loro opera per la nostra sicurezza».

Al taglio del nastro, avvenuto nel rispetto delle limitazioni vigenti, erano presenti il Presidente di Padania Acque Claudio Bodini, l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi e il Direttore Generale Stefano Ottolini insieme a Rosario Canino, Direttore Sanitario della ASST di Cremona, a Pietro Morstabilini ed Emanuela Nannini, rispettivamente Dirigente delle professioni Sanitarie e Coordinatore Hub Vaccinale, e al Presidente e al Direttore Generale di CremonaFiere Roberto Biloni e Massimo De Bellis.

Alessandro Lanfranchi, Claudio Bodini, Stefano Ottolini

Al termine della breve cerimonia, Don Marco D’Agostino ha impartito la benedizione alla fontanella. Per agevolare la fruizione, il personale sanitario, amministrativo e i volontari hanno ricevuto una borraccia ecologica Goccia da poter riutilizzare all’interno dell’hub e anche al di fuori dai turni di lavoro.

