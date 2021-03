CREMONA (22 marzo 2021) - Sono state consegnate in mattinata 1.400 dosi del vaccino Moderna. A ricevere i flaconi il dottore Andrea Machiavelli, direttore Farmacia ASST di Cremona.

Sempre in mattinata, sono arrivati a destinazione i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Cremona e Crema di 2.800 dosi del vaccino Moderna, in collaborazione con l’esercito italiano. Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Moderna a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere le loro destinazioni finali presso il Polo Ospedaliero Ospedale Maggiore di Crema e Cremona.

