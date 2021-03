Nonostante il tilt 911 vaccinazioni in una giornata

CREMONA (21 marzo 2021) - Il nuovo tilt del sistema regionale di prenotazione delle vaccinazioni ha rischiato di arrestare la campagna in corso all’hub a CremonaFiere proprio nel momento in cui la curva di contagiati e decessi esigerebbe, invece, la massima efficienza. A rimediare al problema è stata la mobilitazione dell’Asst che si è attivata per convocare gli utenti. Alla fine i vaccinati sono stati 911 (621 AstraZeneca e 290 Pfizer). L’Asst al termine della seconda giornata di mobilitazione ha voluto quindi rivolgere un ringraziamento ai propri operatori «che si sono distinti, ancora una volta, per professionalità e grande prontezza di spirito. E grazie ai volontari di Siamo Noi, Auser e Protezione Civile per l’aiuto che ogni giorno offrono con gentilezza e dedizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO