Piazza Cadorna, ciclabile al palo: "Lavori slittati"

CREMONA (22 marzo 2021) - Ciclabili sotto i riflettori, ma questa volta non per l’ennesima serie di tappe bruciate e percorsi attivati in tempi rapidi bensì per l’esatto contrario. L’intervento finito nel mirino è quello che riguarda piazza Cadorna, uno dei punti nevralgici nella viabilità cittadina ma anche uno dei luoghi dove, da decenni, si verificano parecchi incidenti che coinvolgono i ciclisti, soprattutto in prossimità dell’intersezione con via Massarotti. A indicare i ritardi rispetto alla tabella di marcia a suo tempo indicata dall’amministrazione è Matteo Tomasoni, che da anni, anche in veste di rappresentante dei residenti, segnala le cose che non vanno in quella porzione di territorio. «A settembre doveva iniziare il cantiere, comunque non oltre ottobre - spiega -. Ad oggi, invece, non è iniziato niente. Chiedo, se possibile, di conoscere i motivi di questo ritardo». A questo scopo Tomasoni ha avanzato una richiesta, corredata dal materiale raccolto, al vice sindaco, Andrea Virgilio e all’assessore alla Mobilità, Simona Pasquali.

