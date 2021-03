Addio a Manuel Dusi, da sempre la Cremo nel cuore

CASTELLEONE (22 marzo 2021) - Si è spento nel sonno Manuel Dusi, 85 anni, tifoso storico della Cremonese e da quarant’anni presidente del Club Grigiorosso Emiliano Mondonico di Castelleone. A Cremona non era conosciuto solo per le presenze in curva allo Zini, ma anche per la propria attività: lavorava in ambito zootecnico nel settore delle mungitrici, impiego che l’ha messo in contatto con numerosi agricoltori e tecnici del territorio. Vedovo da anni, Dusi ha dovuto affrontare recentemente la dolorosa perdita di Miriam, la sua secondogenita, scomparsa in modo prematuro. Lascia il figlio Gianpalmiro, già consigliere comunale, e due adorati nipoti. Il funerale verrà celebrato martedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo: non mancherà l’omaggio della Cremonese e dei tanti amici grigiorossi che hanno condiviso con lui una passione lunga tutta una vita.

