Toninelli dall'hub di Cremona: "Terzo Mondo d'Europa"

CREMONA (21 marzo 2021) - “Un saluto a tutti dal Terzo Mondo d'Europa”: usa parole velenose e sarcastiche il parlamentare ed ex ministro del M5S Danilo Toninelli nel video-intervento realizzato all'hub di CremonaFiere e pubblicato sui social network. Il riferimento è, inevitabilmente, al pasticciaccio prenotazioni scatenato da Aria, “l'ennesimo disastro della gestione politica della Regione Lombardia”, quella che “per trent'anni ci ha rotto dicendoci che era il modello della Sanità, ed ora non riesce neppure a mandare un sms al figlio o al nipote di un ultraottantenne per vaccinarlo”.

