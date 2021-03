GERRE DE' CAPRIOLI (21 marzo 2021) - Pochi giorni fa, qualcuno si era introdotto nella Piccola Fattoria Sole e Terra di Francesco e aveva rubato quattro galline, alcuni utensili e un attrezzo a motore. No, non si era trattato da un furto di poco conto. Perché i quelli di cui si sono impossessati i ladri nella cascina di Bosco ex Parmigiano sono gli strumenti di lavoro e gli amici polli di un ragazzo speciale, Francesco, trentunenne che ogni giorno alleva gli animali e coltiva la terra insieme al papà Eugenio. Ora l'Associazione Giorgia ha deciso di scendere in campo per aiutare il giovane cremonese lanciando l'iniziativa "Una gallina per Francesco": una campagna per raccogliere fondi da destinare all'azienda didattico-terapeutica. Donare è semplice: l'IBAN è IT27G0503411410000000223907 e nella causale basta indicare "per Francesco".

Francesco è un ragazzo speciale, amante della vita all’aria aperta e della vita in campagna. Il suo desiderio di fare il contadino ha spinto la famiglia ad acquistare un appezzamento di terreno alle porte del Bosco ex Parmigiano, in una zona tranquilla. Ogni giorno Francesco e il papà vanno in fattoria per curare gli animali, coltivare l’orto e il frutteto. I ritmi della natura, scandiscono le loro giornate. Ogni animale ha il suo nome e Francesco li adora.

