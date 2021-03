"Malati di Covid, chi pensa ai loro cani?"

CREMONA (21 marzo 2021) - In caso di quarantene, assicurare al proprio animale domestico le quotidiane passeggiate è tutt’altro che semplice. Il Comune di Cremona sta affrontando la problematica grazie all’interessamento di Cinzia Vuoto del settore Ecologia e ambiente: a breve verrà strutturato e regolamentato il servizio, che per il momento viene comunque garantito a livello emergenziale anche grazie all’aiuto di volontari. A sollevare il caso è Ivano Bonoldi, che nei giorni scorsi ha temuto di avere contratto il Covid e si è subito preoccupato per le sorti del suo cagnolino, Rocky. Trovando però non poche difficoltà: "Ho telefonato al canile convinto che prevedesse un servizio di appoggio, ma non è così. Ho quindi contattato il Comune e devo ringraziare per la gentilezza e disponibilità le signore Vuoto e Pesaro". Per i cani le quarantene e i ricoveri Covid dei proprietari rappresentano un problema non indifferente: un problema che il Comune non sta sottovalutando: «Già dalla scorsa primavera per i casi di cui veniamo a conoscenza perché segnalati dai Servizi sociali o perché gli stessi proprietari chiedono aiuto – spiega Vuoto – abbiamo sempre garantito interventi, o tramite il canile o tramite associazioni di volontariato. Visto però che l’emergenza purtroppo sta continuando, stiamo pensando di strutturare e regolamentare il servizio in modo più specifico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO