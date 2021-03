Ora Luca ha un lavoro: centralinista all'ospedale

CREMONA (21 marzo 2021) - «Non riesco ancora a crederci. Ci siamo parlati solo tre giorni fa ed ero quasi disperato. Soprattutto deluso dal fatto che nonostante la mia grande determinazione e la disponibilità totale, sembrava non ci fosse modo di trovare un lavoro. E invece, grazie probabilmente alla grande risonanza che ha avuto l’articolo su "La Provincia", ho ricevuto quella chiamata che sognavo da tempo». Luca Guzzoni è ancora incredulo. Solo qualche giorno fa avevamo raccontato sul nostro quotidiano la sua storia. Quella di un ragazzo a cui mancano 30 centimetri ad un braccio, ma che non per questo si sente disabile, anzi. Qualcosa è cambiato nel giro di pochi giorni, per non dire di poche ore, come Luca stesso ha raccontato: «Mi ha contattato una signora dicendomi che c’era la possibilità di avere un’occupazione come centralinista in ospedale. Da lì una seconda chiamata dal responsabile del settore, che mi ha convocato per un incontro. Se tutto andrà per il verso giusto, il primo di aprile inizierò con la mia nuova occupazione. Sono davvero commosso e molto felice».

