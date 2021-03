Monsignor Arcagni positivo e don Tomasi in isolamento

PESCAROLO (21 marzo 2021) - I parroci dell’unità pastorale Cafarnao (che comprende le parrocchie di Vescovato, Ca’ de’ Stefani, Pescarolo, Pieve Terzagni, Gabbioneta e Binanuova) in quarantena. Monsignor Attilio Arcagni, infatti, è risultato positivo al Covid, le sue condizioni di salute al momento sono buone. Anche don Paolo Maria Tomasi suo contatto stretto e diretto, è stato posto in isolamento fiduciario. Le messe di oggi per Vescovato, Ca’ de’ Stefani, Gabbioneta e Binanuova saranno comunque celebrate da altri sacerdoti che si sono resi disponibili. Mentre per quanto riguarda Pieve Terzagni e Pescarolo si è deciso di sospendere le funzioni religiose. Nel frattempo le due chiese sono state sottoposte a sanificazione.





