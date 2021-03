Caos vaccini a Cremona, esposto in Procura del Codacons

CREMONA (20 marzo 2021) - Il caos nelle prenotazioni dei vaccini registrato oggi a Cremona e Como finisce all’attenzione della magistratura. Il Codacons annuncia infatti un esposto alle Procure delle due città lombarde, chiedendo di aprire una indagine per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio. "Quanto emerso in queste ore in merito al mancato invio di sms per gli appuntamenti vaccinali da parte della piattaforma di Aria è grave e allarmante, e va ad aggiungersi ai numerosi problemi e disservizi registrati nei giorni scorsi in Lombardia – spiega il Codacons – In un momento in cui la regione registra una corsa contro il tempo per vaccinare il maggior numero di persone, preziose dosi di vaccino rischiano di essere sprecate, e i cittadini che avrebbero diritto alla vaccinazione anti-Covid restano esclusi e subiscono ritardi a causa di problemi nelle prenotazioni. Una situazione che rallenta il piano vaccinale e rischia di avere ripercussioni sulla salute pubblica. Per tale motivo presentiamo un esposto alle Procure della Repubblica di Como e Cremona, chiedendo di aprire una indagine sull’accaduto accertando le responsabilità alla luce della possibile interruzione di pubblico servizio e reati contro la salute pubblica".

