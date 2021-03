Otto gatti folgorati

CASTELVETRO (20 marzo 2021) - Otto gatti morti folgorati, intrappolati in una griglia che ha lo scopo di coprire i cavi dell’alta tensione, ma che essendo parzialmente aperta alle estremità si è trasformata in una trappola letale. È successo a San Pedretto, al di sotto del cavalcavia della linea ferroviaria Cremona-Fidenza, dove nella giornata di ieri i tecnici di Rfi hanno provveduto ad eliminare il potenziale pericolo, posizionando una lamiera che chiude il tunnel. Per evitare che altri animali possano fare la stessa orrenda fine.



Da qualche tempo nella frazione si stavano verificando misteriose sparizioni di felini, a scoprirne la causa è stato Manuele Villa: «I nostri tre gatti erano svaniti nel nulla, inspiegabilmente, uno dopo l’altro. Così giovedì mi sono messo a cercarli nei dintorni e sono arrivato nel campo adiacente la linea ferroviaria. Guardando verso l’alto ho visto che all’interno della griglia c’era qualcosa e mi sono avvicinato. Con grande stupore ho capito che dentro c’erano diversi gatti ormai privi di vita. E purtroppo ho riconosciuto anche i miei».

