Nessuno ha rifiutato AstraZeneca

CREMONA (20 marzo 2021) - Nel giorno della ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca, agende semivuote, ieri mattina, in fiera a Cremona e a Soresina, a causa dell’ennesimo malfunzionamento della piattaforma di prenotazione gestita da Aria, l’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti. Solo 663 gli appuntamenti in calendario ieri all’hub di CremonaFiere contro i circa 1.140 fissati martedì scorso, il primo giorno senza AstraZeneca in cui ne erano stati cancellati 156. A fine giornata il bilancio di ieri è stato di 551 vaccini Pfizer e 112 AstraZeneca a Cremona, 210 Pfizer e 39 AstraZeneca a Casalmaggiore e 66 Pfizer a Soresina. Nessuno ha rifiutato la dose del vaccino anglo-svedese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO