Da Varese a Cremona per il vaccino

CREMONA (19 marzo 2021) - Un anziano residente in provincia di Varese è stato convocato a Cremona per ricevere il vaccino: un nuovo, incredibile disguido nel sistema di prenotazione regionale delle vaccinazioni. La denuncia arriva da Samuele Astuti consigliere regionale e capodelegazione del Partito Democratico in Commissione Sanità, Samuele Astuti. Il cittadino varesotto avrebbe dovuto percorrere 170 chilometri per farsi vaccinare e "a precisa richiesta si è sentito rispondere dal numero verde che se rinunciava sarebbe stato richiamato più avanti in tempo e luogo al momento non noti”, riferisce Astuti.



