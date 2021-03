Spacciatore seriale, dalla comunità al carcere

CASTELLEONE (19 marzo 2021) - Nella mattinata di ieri i carabinieri della Stazione di Castelleone, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, hanno arrestato un 52enne, nato in Marocco, pregiudicato. L’uomo si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova presso una comunità di Castelleone; negli anni ha subito numerose condanne sino all’ordinanza, eseguita dai carabinieri, che prevede la reclusione sino al 2023. L’arrestato è stato sottoposto nel tempo a diversi procedimenti penali da parte di più Procure della Repubblica. Infatti, è stata dimostrata la sua partecipazione ad un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti che agiva nel nord Italia. In precedenza, era stato tratto in arresto a Varese, Novara e Trento, ed in ogni occasione è stato trovato in possesso di eroina, cocaina e ingenti somme di denaro provento di spaccio. Al termine degli accertamenti veniva tradotto dai militari presso la Casa Circondariale di Cremona.

