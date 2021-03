Episodio di shock anafilattico risolto prontamente dai medici

CREMONA (18 marzo 2021) - L'iniezione del vaccino Pfizer e poi - immediata - la reazione avversa: un evidente shock anafilattico. L'intervento dei medici è stato repentino: una dose di adrenalina è bastata a risolvere la situazione. È accaduto oggi, in uno dei box vaccinali di CremonaFiere. Se la tensione si è sciolta in pochi attimi è perché il personale incaricato di effettuare le vaccinazioni conosce bene i possibili effetti dell'inoculazione. Le reazioni anafilattiche ai vaccini sono rare (pari a circa 1,31 casi per milione di dosi), ma vengono comunque messe in conto. E la prontezza dei medici nella somministrazione dell'adrenalina ne è la dimostrazione più evidente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO