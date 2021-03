Lgh finanzia borse di studio e progetti di ricerca al Politecnico

CREMONA (18 marzo 2021) - Prosegue il percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale per favorire il lavoro dei giovani a Cremona attraverso il contatto tra imprese e università. Dopo l’accordo, siglato lo scorso febbraio, tra Comune di Cremona, Confcooperative Cremona, Consorzio Tutela Grana Padano, Consorzio Tutela Provolone Valpadana e Università Cattolica del Sacro Cuore, riguardante la filiera agroalimentare, oggi, con la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d’Intesa, si aggiunge un nuovo importante tassello questa volta sui temi della transizione energetica e dell’intelligenza artificiale. Le realtà coinvolte sono il Comune, LGH S.p.A. e il Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Cremona.

LGH sosterrà attraverso due borse di studio da 5 mila euro l’una la frequenza o tesi di laurea di giovani meritevoli iscritti al Politecnico – Polo di Cremona. Contestualmente verranno sostenuti due progetti di ricerca inerenti i temi dell’accordo con un contributo del valore di 25 mila euro l’uno.

Il Politecnico si impegna ad espletare le procedure necessarie per l'assegnazione delle borse di studio e per i progetti di ricerca e a consentire l’eventuale accesso ai progetti di ricerca dei dottorati o post dottorato a studenti provenienti da altre Università aventi sede nel territorio del comune di Cremona (in particolare Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona).

Il Comune si impegna ad offrire, attraverso l’Agenzia Servizi Informagiovani, il sostegno per mettere in contatto le imprese locali con l’Università per il dottorato o il post dottorato di ricerca.



Si concretizza così un’ulteriore collaborazione per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo territoriale, alla creazione di posti di lavoro, canali stabili tra università e imprese locali, collaborazione volta a favorire l'attività di ricerca e l'avvio di percorsi formativi con particolare attenzione alle risorse, alle necessità e alle caratteristiche del nostro territorio.



Il Comune di Cremona è già impegnato in un importante ed innovativo percorso, Cremona 20/30, che, insieme a LGH, Padania Acque S.p.A. e AEM Cremona S.p.A., con il coinvolgimento del territorio, intende favorire la transizione energetica ed ecologica della città e del territorio. Anche in questo caso è prevista la collaborazione con le università grazie al supporto dell'esperienza e delle conoscenze dei ricercatori del Politecnico di Milano. Anche in questo caso gli obiettivi sono gli investimenti e il lavoro. Questa visione si colloca nel solco del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e delle indicazioni dell’Unione europea in merito alla decarbonizzazione e all’economia circolare.



Rispetto poi al tema dell’intelligenza artificiale, soprattutto in questo ultimo periodo la trasformazione digitale si è rivelata un elemento centrale su cui puntare per la crescita del territorio, attraverso la diffusione delle competenze, l'investimento nella ricerca e l'evoluzione dei modelli operativi. L'intelligenza artificiale costituisce un aiuto prezioso per il mondo dell'energia e dell'innovazione sostenibile e ha un ruolo sempre più importante e riconosciuto, non solo per l’industria, ma anche per l'agricoltura come leva strategica in grado di garantire maggiore competitività al comparto nello scenario nazionale ed internazionale. Investire in questo ambito per aiutare professionalità giovani risulta quindi strategico.

