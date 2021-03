Minuto di silenzio in piazza a Castelvetro Piacentino

CASTELVETRO PIACENTINO (18 marzo 2021) - Un minuto di raccoglimento e le note del Silenzio trasmesse in piazza, in occasione della giornata nazionale dedicata alle vittime Covid. Insieme al sindaco Luca Quintavalla anche gli assessori Pier Luigi Fontana e Chiara Bruni, oltre alla Protezione civile e ad alcuni dipendenti comunali. È stato anche annunciato che saranno piantati alberi, concessi dalla Regione Emilia-Romagna proprio per ricordare le vittime della pandemia, nell’area verde di via Politi. Si aggiungeranno al monumento commemorativo che il Comune intende realizzare nel Parco Biazzi.

