Estorsione: lap e ricatti. Ballerina «innocente»

CREMONA/CASTELVETRO PIACENTINO (18 marzo 2021) - Lei trent’anni, romena, bionda, molto avvenente, lui sessanta. Si sono conosciuti occasionalmente in un ristorante. Maria (nome di fantasia) ha fatto diversi lavori, anche la ballerina di lap-dance. «In pochi mesi mi ha estorto 50 mila euro», l’ha denunciata lui. «Se tu non mi dai i soldi, io riferisco a tua moglie che tra di noi c’è stata una relazione sentimentale», la minaccia di lei su WhatsApp.

Maria da vent’anni è in Italia. Non ha mai avuto guai con la giustizia, la fedina penale immacolata. Accusata di estorsione, processata con il rito abbreviato, ieri è stata assolta dal giudice dell’udienza preliminare ‘perché il fatto non sussiste’, perché gli elementi raccolti contro di lei non erano sufficienti a sostenere l’accusa. L’assoluzione era stata chiesta dallo stesso pm, Milda Milli, e caldeggiata dal difensore Michele Barillà: un’ora di arringa per far cadere quel reato grave, perché «la mia cliente rischiava da 5 a 10 anni di reclusione».

I fatti risalgono al 2018. Nelle carte dell’indagine, c’erano le chat ricevute sul telefono del sessantenne attraverso WhatsApp. «I carabinieri — ha spiegato l’avvocato Barillà — hanno fotografato le chat. È vero, le minacce ci sono da parte di una persona, però non hanno fatto il duplicato informatico, non hanno acquisito il telefonino del signore. Ho richiamato una sentenza della Cassazione, secondo la quale se agli atti finiscono solo le fotografie delle chat, ma non viene acquisito il telefono, la prova è inutilizzabile». Non solo. Il sessantenne ricevette i messaggi minacciosi da un nome diverso da quello della ballerina. Come se glieli avesse mandati Rita, non Maria. L’uomo ha sostenuto di non aver mai saputo il vero nome di quella bella ragazza conosciuta, per caso, in un ristorante. Sul telefonino l’aveva memorizzata con un nome di fantasia.

«Se tu non mi dai i soldi, io riferisco a tua moglie che abbiamo avuto una relazione sentimentale». E lui, esasperato, tre anni fa si rivolse ai carabinieri. Non conosceva il vero nome della ballerina, ma la riconobbe tra le fotografie che gli inquirenti gli mostrarono.

Con gli investigatori fu organizzata una trappola. Il sessantenne chiamò l’avvenente trentenne, le chiese un appuntamento per consegnarle dei soldi. Lei accettò, si presentò all’incontro, ma i soldi non li volle. Secondo il difensore Barillà, perché la ballerina non c’entrava nulla con la storia dell’estorsione. Secondo i carabinieri perché, al contrario, fiutò la trappola. «Ma in tal caso, una non si presenta neanche all’appuntamento», ha ribattuto il difensore.

C’è, poi, il capitolo soldi. Dagli estratticonto bancari non sono emersi «riscontri: né i prelievi né la loro destinazione».

«Per la mia cliente è finito un incubo — ha commentato il difensore —, rischiava una pena molto alta, sono molto soddisfatto della sentenza».

