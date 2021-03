A Vescovato scuole ancora senza connessione

VESCOVATO (18 marzo 2021) - Dopo una settimana, la didattica a distanza per gli alunni di elementari e medie continua ad essere un incubo a causa della connessione. L’amministrazione comunale infatti mercoledì scorso, tramite una società che gestisce il servizio di telefonia mobile, aveva deciso di acquistare le saponette, ovvero dei web pocket da fornire ai docenti in modo tale da garantire una connessione efficace e continua e quindi il regolare svolgimento delle lezioni in Dad. Insegnanti, alunni e famiglie speravano che la situazione si sbloccasse con questa soluzione. «L’operatore che abbiamo contattato – spiega il sindaco Gianantonio Conti – ha appena fatto sapere, dopo il nostro ennesimo sollecito, che ci sono problemi di sovraccarico di spedizioni dei materiali richiesti mercoledì scorso. Stiamo cercando di avere i riferimenti dello spedizioniere per sbloccare la situazione».





