Appartamento in fiamme, due anziani in ospedale

CREMONA (18 marzo 2021) - Le fiamme, il fumo, un tubo dell’acqua che collassa. Soprattutto, il timore che marito e moglie anziani fossero rimasti intrappolati nell’appartamento dove si è sviluppato l’incendio. La coppia è stata trasportata in ospedale ma, per fortuna, solo in via precauzionale. Marito e moglie hanno respirato fumo. La loro abitazione, in corso Garibaldi, all’angolo di via Oberdan, è inagibile.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. «Ero al supermercato vicino. Ho sentito una forte puzza di bruciato - racconta Ivano Bonoldi -. L’anziano era già sceso da solo in strada. Io sono salito al primo piano, perché c’era la moglie. Mi sono bagnato con una canna, l’ho trovata sul pianerottolo, davanti all’ingresso, l’ho tranquillizzata, le ho messo un pezzo di stoffa bagnato sul naso e sulla bocca per evitare che continuasse a respirare il fumo e l’ho accompagnata giù». Bonoldi parla di intervento «molto tempestivo» dei vigili del fuoco, 14 in tutto, intervenuti massicciamente sul posto con quattro mezzi, insieme agli uomini del 118.

