Nuova laurea, la Cattolica forma imprenditori digitali

CREMONA (18 marzo 2021) - Lo sviluppo di un territorio si lega indissolubilmente alla formazione e alla capacità di trasformare le proprie unicità in percorsi di alta formazione. In questa direzione va l’ampliarsi dell’offerta accademica cremonese che vede in un solo anno nascere tre corsi di laurea magistrale, sempre più caratterizzati e caratterizzanti. «Innovazione e imprenditorialità digitale» è la nuova laurea magistrale attivata dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica, presso il Campus di Santa Monica. La presentazione si terrà domani alle 9 e vedrà intervenire Annamaria Fellegara, preside della facoltà, il sindaco Gianluca Galimberti, Fabio Antoldi, coordinatore del corso di laurea, Carolina Cortellini, presidente di Crit e Microdata, Matteo Monfredini, Ceo di MailUp, Corrado La Forgia, vicepresidente Vhit, Bosch Italia e Gerardo Paloschi di Finarvedi. Fra le novità in arrivo sempre al Campus di Santa Monica c’è anche la magistrale «Livestock and agrogreen innovation» che si va ad affiancare alle magistrali già in essere «Agricultural and Food Economics» e «Food Processing Innovation and Tradition». Ma in realtà il progetto è quello di intrecciare con sempre maggiore determinazione gli atenei cittadini. Questo accadrà con la nuova magistrale del Politecnico di Milano, Agricultural Engineering che vedrà il Politecnico e la Cattolica scambiarsi competenze e professionalità nel segno dell’agricoltura 4.0 e di una sempre più convinta coscienza green.

