In provincia 359 ricoverati per Covid

CREMONA (17 marzo 2021) - In totale sono 359 i pazienti ricoverati tra il il presidio cittadino, l’Oglio Po di Casalmaggiore e il Maggiore di Crema. Nell’ultima settimana, i ricoveri sono stati 101, vale a dire una media di 14 al giorno. Si fa dunque sempre più critica la situazione delle strutture ospedaliere del territorio.

La gravità della situazione agli ospedali Maggiore e Oglio Po di Casalmaggiore emerge chiaramente dalle parole di Rosario Canino, direttore sanitario dell’Azienda socio sanitaria territoriale. «Abbiamo ulteriormente aumentato il numero di pazienti rispetto a ieri – spiega – e contiamo sei persone in attesa di essere ricoverate al Maggiore e altre quattro all’Oglio Po. Fra l’altro c’è carenza di posti letto anche per i pazienti non Covid, in quanto le risorse sono abbastanza scarse.

La crescita giornaliera è continua, vedremo l’andamento dei prossimi giorni, però le nostre possibilità sono esaurite». Non vanno meglio le cose in Terapia intensiva. «Ormai è piena, stessa cosa per la Pneumologia che funge da sub intensiva, ospitando i pazienti ventilati, che ormai stiamo dislocando anche in altri reparti». L’andamento della pandemia non lascia presagire un rallentamento dei nuovi contagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO