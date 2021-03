Lega Giovani: "Un'aula studio comunale nell'ex Csa Dordoni"

CREMONA (17 marzo 2021) - “La nostra città soffre la mancanza di luoghi di incontro, di studio e di socialità pubblici per gli studenti cremonesi”, afferma Manuel Gelmini, coordinatore provinciale della Lega Giovani di Cremona. “Come Movimento giovanile della Lega, crediamo che sia necessaria la creazione di un’aula studio messa a disposizione dal Comune. A pandemia finita sarà, infatti, fondamentale dare ai giovani uno spazio per permettere loro di dedicarsi allo studio e di tornare alla socialità e alla normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Attualmente l’unica struttura pubblica in grado di assolvere a tale compito è la biblioteca, che, tuttavia, si trova in una posizione scomoda per chi viene da fuori città e ha orari poco flessibili alle necessità degli studenti. Consideriamo inoltre che potrebbe esserci il rischio che alcune norme legate al distanziamento sociale rimangano anche dopo la pandemia; gli strascichi di questo periodo si faranno sentire e gli spazi di oggi non sono adeguati per la nuova normalità che ci aspetta.” Continua Gelmini “si potrebbero sfruttare stabili comunali abbandonati o dismessi. Ad esempio, si potrebbe destinare a questo scopo, restituendolo ai cittadini, l’edificio occupato abusivamente dal centro sociale Dordoni, nei pressi del Foro Boario, di cui è stata recentemente annunciata la chiusura da parte dei gestori, pur non essendo ancora stati resi certi i tempi di sgombero. A prescindere dallo spazio che verrà indicato, permane l’urgenza di rimettere al centro della ripartenza della città e del territorio le istanze dei giovani. La Lega c’è ed è sempre pronta a farsi portavoce di richieste e problematiche del mondo giovanile anche nelle istituzioni.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO