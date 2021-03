Bertolaso: "Verrò a Cremona a fare il medico volontario"

CREMONA (17 marzo 2021) - Quando ha varcato la soglia del Padiglione 1 di CremonaFiere, Guido Bertolaso, consulente della campagna vaccinale della Lombardia, non si aspettava di trovarsi di fronte ad uno schieramento così imponente di pettorine gialle: quelle dei volontari che, dall'8 marzo, stanno offrendo il loro contributo alla campagna di vaccinazione. Dopo aver incontrato il coordinatore dei volontari, Claudio Bodini (presidente della Onlus Siamo Noi), Bertolaso si è fermato a dialogare con un altro degli uomini in giallo: il direttore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, Marco Bencivenga.

"Se sono qui, è grazie a lei - ha detto Bencivenga -. Durante la visita alla nostra redazione, lei aveva rivolto all'intera cittadinanza l'invito a scendere in campo per dare manforte alle operazioni di vaccinazione. Io ho seguito il suo input. E lo hanno fatto anche altri giornalisti come Fabrizio Barbieri, Lucilla Granata e Cristina Coppola".

Bertolaso si è congratulato: "Bravi, speriamo che anche i colleghi delle altre città prendano esempio". E poi ha aggiunto: "Appena avrò mezz’ora di tempo verrò a fare il medico volontario, a Cremona come in tutte le altre province della Lombardia. Non è il tempo dei ‘distinguo’; questa è un’emergenza che ci riguarda tutti, e i dati dicono chiaramente che se ne esce solo vaccinandosi. In questa prospettiva il ruolo dei volontari è fondamentale. Spero che i miei colleghi medici seguano l’esempio di tanti cittadini che sono venuti a dare una mano".

Complimenti...

Se lo fanno i giornalisti, lo possono fare anche i medici: verrò anch'io a fare il volontario